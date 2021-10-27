منظمة بدر:شهوراً عدة أمام تشكيل الحكومة المقبلة!

منظمة بدر:شهوراً عدة أمام تشكيل الحكومة المقبلة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر محمد البياتي، اليوم الاربعاء، عن سبب سيؤخرحسم تكليف المرشح بتشكيل الحكومة الجديدة لعدة شهور.وقال البياتي في تصريح صحفي إن “مفوضية الانتخابات لغاية الآن لم تحسم أمر النتائج النهائية والطعون، وهذا يحتاج الى وقت، ونحن أيضا أمام قضية دستورية، حيث سيكون هناك شهر كامل بعد الانتخابات والمصادقة على نتائجها لإيجاد حل وإعلان التحالفات، ولكن لغاية الآن لم تتم المصادقة، وبالتالي فكيف نتحالف قبل المصادقة على النتائج”.ونوه الى أن “هناك توقيتات دستورية لا يمكن تأخيرها فيما يخص تشكيل الحكومة، وبالتالي فلا يتعلق الأمر بالاعتراض على النتائج، بل إن التحالفات ستبدأ مع المصادقة على النتائج”، مؤكدا أن “مسألة تكليف المرشح بتشكيل الحكومة ستستغرق شهورا عدة، لأنه عندما يكلف من قبل رئيس الجمهورية، فان من المتوقع أن يخفق ولا يمرر، وبعدها يتم تكليف شخص آخر، وهذه كلها تأخذ وقتا طويلا”.

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