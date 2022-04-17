منظمة بدر:صندوق اعمار المحافظات المحررة داخل جيب الحلبوسي

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حزب بارزاني:ضغوط إقليمية ودولية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة
حزب كردي يدعو بغداد إلى محاسبة البارزاني على تجاوزاته في بيع الغاز إلى تركيا
الإطار:حراك سياسي للوصول إلى إتفاق مع التيار الصدري
ائتلاف المالكي:نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لن تتجاوز 5%
نواب الأحزاب الإيرانية في البصرة يرفضون مد الانبوب الناقل للنفط إلى الأردن
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الأمين العام للأمم المتحدة” قلق” من تدهور الأوضاع في القدس
روسيا تكثف من ضرباتها الصاروخية تجاه الأهداف الحيوية في أوكرانيا
لإطالة الحرب..بايدن يقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة (800 )مليون دولار
بوتين:العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها
لافروف:حربنا ضد أوكرانيا تهدف لإنهاء الهيمنة الأمريكية على العالم
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- اقتصادية
حزب كردي يدعو بغداد إلى محاسبة البارزاني على تجاوزاته في بيع الغاز إلى تركيا
نواب الأحزاب الإيرانية في البصرة يرفضون مد الانبوب الناقل للنفط إلى الأردن
القانونية النيابية:إمكانية تشريع قانون موازنة 2022 في ظل حكومة تصريف الأعمال
بعد الضغط الإيراني ..تجميد العمل بأنبوب (البصرة -العقبة)
الاتحاد الوطني:زيارة مسرور إلى تركيا ضد الدولة العراقية
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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