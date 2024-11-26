منظمة بدر:على الحكومة والبرلمان منع الوجود الصهيوني في الإقليم

منظمة بدر:على الحكومة والبرلمان منع الوجود الصهيوني في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت منظمة بدر، اليوم الثلاثاء، الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات ضد الوجود الصهيوني في إقليم كردستان بغض النظر عن موقف حكومة الإقليم من هذا الوجود.وقال مسؤول فرع الشمال في المنظمة محمد البياتي في حديث صحفي، إن “القانون والدستور العراقي يمنعان تواجد أي قوة أجنبية ومن ضمنها قوات الكيان الصهيوني على الأراضي العراقية دون رخصة من وزارة الخارجية، كما يحظران سفر أي إسرائيلي إلى العراق بأي عنوان كان”، مشدداً على أن “الدولة والبرلمان مسؤولان عن اتخاذ إجراءات ضد الوجود الصهيوني في إقليم كردستان سواء كان هذا الوجود بموافقة حكومة الإقليم أو رغما عنها”.وأضاف “أينما وجدت أمريكا ستجد بجانبها الكيان الصهيوني، والقوات الأمريكية بحكم الاحتلال تتواجد في العراق”، لافتاً إلى أنها “متهمة من قبل الدول الإقليمية والشعوب المسلمة بدعم الكيان ضد غزة وشعوب المنطقة”.ويؤكد نواب وقوى سياسية منذ سنوات وجود مقرات للموساد الصهيوني في إقليم كردستان، وكشفت إيران عن هذا التواجد وقصفت تلك المقرات أكثر من مرة. 

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