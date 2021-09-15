منظمة بدر:لانعترف بتصنيف دولة الإمارات شخصيات وكيانات عراقية بالإرهاب

منظمة بدر:لانعترف بتصنيف دولة الإمارات شخصيات وكيانات عراقية بالإرهاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في منظمة بدر عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، على ادراج الامارات شخصيات وكيانات عراقية على قائمة الداعمة للإرهاب.وقال الموسوي، في حديث صحفي، ان “ادراج دولة الامارات لشخصيات وكيانات عراقية على قائمة الداعمة للإرهاب، غير ملزم للعراق، اذ ان هكذا قرارات هي احادية الجانب وغير معترف بها دولياً، وتسري داخل الامارات فقط”.وأضاف، ان “الحكومة العراقية، مطالبة بالتحرك لمعرفة حقيقية تورط هكذا شخصيات او كيانات عراقية في دعم الجماعات الإرهابية”.

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