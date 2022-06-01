منظمة بدر:لن تتشكل الحكومة المقبلة دون الإتفاق بين التيار والإطار

منظمة بدر:لن تتشكل الحكومة المقبلة دون الإتفاق بين التيار والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في منظمة بدر، حامد الموسوي، الأربعاء، ان المستقلين لا يستطيعون تشكيل الحكومة بدون التوافق بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال الموسوي في حديث صحفي ، ان ” تشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء من قبل النواب المستقلين بدون توافق قطبي العملية السياسية، امر لا يمكن الحدوث وأشبه بالمستحيل خلال الفترة الحالية”.واشار الى ان” تشكيل حكومة جديد بدون توافق وتفاهم قوى الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية سيؤدي الى ازمات كبيرة في ظل الاوضاع السياسية الراهنة”.وطرح الإطار التنسيقي، مبادرة لحل الانسداد، تكونت  من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات، وتضمنت دوراً محورياً للمستقلين في تسمية رئيس الحكومة، بشرط أن يكون ضمن إطار المكون الشيعي.

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