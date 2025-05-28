منظمة بدر:لن نتحالف مع السوداني رغم عملنا المشترك تحت العباءة الإيرانية

منظمة بدر:لن نتحالف مع السوداني رغم عملنا المشترك تحت العباءة الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن رفض بدر الانضمام إلى ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاء نتيجة “طلبات تعجيزية” من قبل ائتلاف السوداني، مشيرًا إلى أن بدر لا تزال تواصل الحوارات مع قوى سياسية أخرى بشأن التحالفات، لكنها حتى الآن لم توقع أي اتفاق رسمي مع أي جهة.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “النقاشات التي جرت بيننا وبين ائتلاف رئيس الوزراء السوداني لم تُفضِ إلى اتفاق بسبب الطلبات التعجيزية التي قدمها ائتلاف السوداني”.وأضاف، أن “منظمة بدر ستخوض الانتخابات بشكل منفرد حتى الآن، لكن مشاوراتها مستمرة مع قوى سياسية أخرى”.وتوقع الموسوي “حدوث تغييرات في التحالفات السياسية حتى نهاية يوليو، مؤكدًا أن التحالفات الحالية لا تزال غير مستقرة”.يُذكر أن بدر قررت النزول بقائمة منفردة في الانتخابات القادمة، وستشارك ضمن قائمة الإطار التنسيقي في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، بحسب آخر اجتماع لقوى الإطار التنسيقي”.

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