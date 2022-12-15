منظمة بدر:لن نسمح للإمارات بإسقاط حكومتنا الإطارية

منظمة بدر:لن نسمح للإمارات بإسقاط حكومتنا الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب كريم عليوم ،اليوم،  إن مستشار الامن الاماراتي طحنون بن زايد والسفيرة الامريكية يحيكان مؤامرة سوف لن تمر، مشيرة الى أن العراق يشهد استقراراً سياسياً واضحا. واضاف في تصريح صحفي؟، إن “التحذيرات والتصريحات بشأن احتمال خروج تظاهرات سياسية مدعومة من قبل رئيس المخابرات الإماراتية طحنون بن زايد والسفيرة الامريكية في بغداد لن يكتب لها النجاح “. وأضاف ان “الوضع السياسي المستقر والمدعوم من جميع القوى السياسية لن يسمح بتمرير هكذا مؤامرة ولأسباب أخرى”، محذرا من “استغلال التظاهرات المطالبة بالتعيينات والخدمات من اختراقها من قبل محرضين ممولين من تلك الجهات”. وأشار عليوي الى ان “الوضع السياسي المستقر والوضع الدولي لن يسمح بالوقت الحاضر من خروج تظاهرات مدعومة من جهات خارجية لوجود رغبة من جميع القوى السياسية بإيجاد حالة من الاستقرار لتنفيذ البرنامج الحكومي والذي يسير على السكة الصحية لحد الان”.

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