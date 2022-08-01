منظمة بدر:لن نشارك في تظاهرات الإطار

منظمة بدر:لن نشارك في تظاهرات الإطار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر، محمد البياتي، اليوم الاثنين، عن موقفهم من المشاركة في تظاهرات الاطار التنسيقي بمنطقة الجادرية في بغداد.وقال البياتي، في حديث صحفي، إن “بدر لن تشترك في اي تظاهرات تزيد الطين بلة”، مضيفاً أنه ” في كركوك لا توجد لدينا اي مظاهرات اما على مستوى بغداد فلا اعلم جيدا “.واكد البياتي، أن “رئيس المنظمة هادي العامري اصدر توجيهاته لبدر بعدم المشاركة في تظاهرات تزيد المشهد تعقيداً”، مبيناً أنه “في حال ارادت بدر المشاركة بالتظاهرات او تبني تظاهرة فستكون في إطار امر يخدم المجتمع وليس تظاهرة تضر المجتمع وتزيد الأمر تعقيداً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *