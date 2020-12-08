منظمة بدر:نحن أول الداعين لإعادة التحالف الشيعي للقضاء على أعداء الداخل قبل الخارج!

منظمة بدر:نحن أول الداعين لإعادة التحالف الشيعي للقضاء على أعداء الداخل قبل الخارج!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي،  الثلاثاء ، أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري أول الداعين لاعادة ترميم البيت الشيعي وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بهدف اخراج المحتل الاميركي.وقال الكعبي في تصريح صحفي، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري اول من دعا إلى إعادة ترتيب أوراق البيت الشيعي لتوحيد قراراته ومواقفه”.وأضاف أن “الهدف من وراء إعادة  ترميم البيت الشيعي لتوحيد القرار للوقوف بوجه اعداء العراق داخليا وخارجيا والعمل على إخراج المحتل من الأراضي العراقية”.وشدد الكعبي على “ضرورة إعادة حياء البيت الشيعي وفق مبادئ ورؤى لايمكن لاحد تجاوزها”، مؤكدا أن “الدعوات لاعادة ترميم البيت الشيعي مبادرة قديمة واول من اكد عليها رئيس تحالف الفتح هادي العامري”.وكان تحالف عراقيون برئاسة عمار الحكيم أكد في وقت سابق أن دعوات لملمة البيت الشيعي واقعية وهي ضمن التوافقات الوطنية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *