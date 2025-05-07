منظمة بدر الإيرانية تشكر والدتها إيران على إرسال أطباء لمعالجة مرضى البصرة

منظمة بدر الإيرانية تشكر والدتها إيران على إرسال أطباء لمعالجة مرضى البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  القيادي في منظمة بدر الإيرانية رئيس مجلس المحافظة المدعو  خلف البدران، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن ” إيران أرسلت 20 طبيباً من تخصصات متعددة لمعالجة الحالات المستعصية في مستشفى السياب”، مشيراً إلى أن “الوفد سيباشر علاج نحو 1000 مريض ابتداءً من اليوم الأربعاء، وتستمر مهامه حتى يوم الجمعة”.وأعرب البدران عن شكره لإيران وقنصليتها في البصرة، مثمناً دور الكوادر الصحية التي ساهمت بجهودها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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