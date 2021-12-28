منظمة بدر الإيرانية تطالب بالكشف عن العراقيين المتورطين باغتيال سليماني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في منظمة بدر الإيراني الأصل مختار الموسوي، الثلاثاء، الحكومة الحالية بمحاولة التسويف والتأخير بقضية جريمة اغتيال سليماني.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “التسويف والمماطلة في عدم إظهار الحقائق الكاملة في من مقتل سليماني، تعني وجود محاولة للتضليل من قبل الحكومة وجهات آخرى”.وأضاف أنه “في الذكرى الثانية لمقتل سليماني يجب إظهار الحقائق كاملة دون تسويف ومماطلة، لآن هذا الأمر هو الوحيد الذي يمكن أن يخفف من الصدمة التي في نفوس ابناء المقاومة الإسلامية”.ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري منتسبي الحشد الشعبي لتظاهرات يوم السبت المقبل، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل سليماني.