منظمة بدر الإيرانية: واشنطن تفرض قيودًا تمنع العراق من استيراد الغاز الإيراني” المقدس”

منظمة بدر الإيرانية: واشنطن تفرض قيودًا تمنع العراق من استيراد الغاز الإيراني” المقدس”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتهم  القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب معين الكاظمي، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل اتفاقيات استيراد الغاز، مؤكدًا أن واشنطن تفرض قيودًا سياسية واقتصادية تعوق تقدم البلاد في هذا المجال.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، ان “العراق كان قد توصل إلى اتفاق مع تركمانستان لاستيراد الغاز، بموافقة كل من إيران والعراق، إلا أن الولايات المتحدة عرقلت المشروع في اللحظات الأخيرة بحجة أن الشركة المنفذة غير مرغوب بها من قبل الجانب الأمريكي”.وأضاف أن “هناك خيارًا آخر عمل عليه العراق خلال العامين الماضيين، يتمثل بآلية الغاز مقابل النفط الأسود، والتي تمت بموافقة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن آنذاك، لكن حتى هذا المسار بدأت واشنطن بوضع العراقيل أمامه من خلال فرض عقوبات تعقد الاقتصاد العراقي”.وأكد أن “هذه العراقيل تمثل تدخلاً غير مبرر في سيادة العراق الاقتصادية، وتؤثر بشكل مباشر على الجهود المبذولة لتوفير الطاقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.يُذكر أن واشنطن تفرض قيودًا تمنع العراق من استيراد الطاقة من إيران، كما تعرقل أي جهود جادة لإنشاء بدائل عملية تهدف إلى مواجهة كارثة محتملة في هذا المجال.

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