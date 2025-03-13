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القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
حزب طالباني: محاولات إعادة إحياء التحالف الكردستاني بعيدة جداً
بسبب فشل وزارة الزراعة..العراق ثاني مورد للخضروات والفواكه من تركيا
مستشارية الأمن القومي ترجو من أمريكا تمويل برامج الأمم المتحدة في العراق
منظمة بدر الإيرانية: واشنطن تفرض قيودًا تمنع العراق من استيراد الغاز الإيراني” المقدس”
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بسبب فشل وزارة الزراعة..العراق ثاني مورد للخضروات والفواكه من تركيا
مستشارية الأمن القومي ترجو من أمريكا تمويل برامج الأمم المتحدة في العراق
منظمة بدر الإيرانية: واشنطن تفرض قيودًا تمنع العراق من استيراد الغاز الإيراني” المقدس”
وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
وزارة النفط:(140) مليون قدم مكعب حجم الغاز المنتج من ثلاثة حقول في ميسان
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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مصدر إطاري:لايهمنا مستقبل العراق ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
العامري:سندافع عن إيران ومشروع المقاومة حتى الموت
نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
بتوجيه إيراني..العراق يعلن عن رفضه لمقاتلة “ذيول إيران” في سوريا من قبل قوات الشرع
بالوثيقة..الحوت (أسعد العيداني) رئيسا لاستثمار البصرة من موقع أدنى
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