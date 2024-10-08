منظمة بدر: النصر حليف” المقاومة الإسلامية” وليس إسرائيل

منظمة بدر: النصر حليف” المقاومة الإسلامية” وليس إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب، القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء ( 8 تشرين الأول 2024)، انهيار حزب الله بالـ”وهم” الذي تروج له “الأقلام المأجورة”، فيما اكد أن اجتياح لبنان لن يكون “نزهة” لإسرائيل.وقال الموسويفي حديث صحفي، إن “قراءة موضوعية في تاريخ كل فصائل المقاومة في المنطقة العربية  وفي مقدمتها حزب الله اللبناني والحشد الشعبي والحرس الثوري ترى بان بعد أي خسارة لقياداتها المهمة يجري تعويضها بقيادات تكون على مستوى المسؤولية بل تزداد الية الزخم في التضحية والعطاء”، مؤكدا ان “انهيار حزب الله وهم تروج له أقلام مأجورة والحقيقة مختلفة”.وأضاف ان “قرار إسرائيل باجتياح لبنان اتخذ فعليا وهي تهي الظروف للمضي به ولكن هل ستكون العملية بسيطة اي (نزهة) لقواتها، والاجابة التي نؤمن بها بانها ستكون معركة مفصلية ستنتهي حتما لصالح قوى المقاومة مهما كانت التضحيات”.وأشار الموسوي الى ان “حزب الله استعاد زمام الأمور بعد فاجعة سقوط الشهداء القادة في الضاحية الجنوبية وبات اكثر مرونة في التعامل مع مجريات الاحداث المتسارعة من خلال احباط سلسلة عمليات توغل رغم التفوق الجوي لصالح الكيان المحتل”.

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