منظمة بدر تجدد طلبها ” الإعلامي” بإخراج القوات الأمريكية من العراق

منظمة بدر تجدد طلبها ” الإعلامي” بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي،  اليوم الاثنين ، الحكومة العراقية إلى التحرك الفوري لإنهاء الوجود التركي شمالي العراق. وقال تقي في حديث صحفي، ان “العراق لا يحتاج لقوات أجنبية على أراضيه،  ولا يوجد سبب لبقاء هذه القوات، اذ ان وجودها هو انتهاك واضح للسيادة العراقية”.وأضاف، ان “وضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي أمر مهم جدا، ويصب في صالح المصلحة الوطنية لحفظ سيادة البلد”.وزادت حدة التحركات العسكرية التركية شمالي العراق من وتيرتها منذ حزيران الماضي، حيث تتواجد القوات التركية في مناطق واسعة حتى وصلت على بعد 25 كم من مدينة الموصل.

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