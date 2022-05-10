منظمة بدر تدعو الصدر إلى ترك الخلافات خدمة للمذهب

منظمة بدر تدعو الصدر إلى ترك الخلافات خدمة للمذهب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في منظمة بدر، كريم المحمداوي، الثلاثاء، التيار الصدري الى ترك الخلافات السياسية جانبا والعمل على ايجاد تفاهمات جديدة حول الاتفاق على اكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية.وقال المحمداوي في تصريح  صحفي، ان ” الاطار التنسيقي والتيار الصدري مطالبين بترك الخلافات وحسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة في اسرع وقت ممكن تلبية لمصالح العراق وشعبه الذي يعاني من الفقر والتهميش في ظل الحكومة الحالية”.واوضح، ان “عدم التوافق والاختلاف بين القوى الشيعية الرئيسية مؤثرة جدا على الشارع العراقي وعلى المجتمع الجنوبي بالذات كون الحكومة الحالية لم تقدم ما عليها تجاه المحافظات الوسطى والجنوبية قياسا باقليم كردستان”.واشار المحمداوي الى ان ” حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي تتعامل بازدواجية بين شمال العراق وجنوبه من خلال منح هبات لاتعد ولا تحصى الى اقليم كردستان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *