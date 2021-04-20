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- شبكة اخبار العراق
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وزير التخطيط:العراق يحتاج إلى 136 تريليون دينار لإنجاز المشاريع المتلئكة بسبب الفساد
أحمد: ميليشيا الحشد الشعبي وراء استهداف مطار أربيل بطائرة مسيرة مفخخة
النزاهة النيابية:صدور أمر قبض بحق 36 شخصا مرتبطين بالأخوة الكرابلة
ياور:لجنة الكاظمي بشأن قصف مطار أربيل لم تتوصل إلى ” معرفة” الجهة المنفذة!!
منظمة بدر ترفض الإتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية
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وزير التخطيط:العراق يحتاج إلى 136 تريليون دينار لإنجاز المشاريع المتلئكة بسبب الفساد
منظمة بدر ترفض الإتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية
العصائب تطالب باستضافة وزير المالية ومحافظ البنك والتيار الصدري يرفض
المالية النيابية:وإذا “أخطأ البرلمان في نشر قانون الموازنة”وين المشكلة؟؟!!
برلمان كردستان:وفد كردي فني سيذهب إلى بغداد لإستلام حصة الإقليم وفقا لقانون الموازنة
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- رياضية
نادي هولندي يرفض إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي
اختيار حكمين عراقيين لإدارة مباريات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي
المسعودي:المباراة بين فريق أمانة بغداد والصناعات الكهربائية ستكون مفصلية
توقيتات الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا
زيدان يعرب عن سعادته بتأهل فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا
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- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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