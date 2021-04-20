منظمة بدر ترفض الإتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية

منظمة بدر ترفض الإتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا نائب عن كتلة بدر النيابية، الثلاثاء ( 20 نيسان 2021)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى ضرورة عقد لقاء مع أعضاء البرلمان الذين أوصلوه لمنصبه واطلاعهم بتفاصيل اتفاقاته مع بعض الدول العربية.وقال مختار الموسوي في بيان، إن “الكاظمي مُطالب بضرورة عقد لقاء مع من أوصله لهذا المنصب واطلاعهم عن كثب على ماهية وتفاصيل الاتفاقات التي وقعها مع مصر والاردن وقطر والإمارات والسعودية“.وأضاف أن “أعضاء مجلس النواب الذين جاءوا عن طريق الانتخابات وهم ممثلي الشعب العراقي ولابد من أن يكون لهم دوراً كبيراً في صناعة القرار داخلياً وخارجياً”، لافتاً إلى أن “الاتفاقات الخارجية ترسم سياسة العراق الخارجية وكذلك الاتفاقات الاقتصادية والتي تؤثر حتى على الأجيال القادمة”.

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