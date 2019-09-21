منظمة بدر تطالب الحكومة بالدفاع عن إيران

وقال رئيس الكتلة حسن الكعبي، في حديث صحفي، إن “وزارة الخارجية العراقية مُطالبة بالرد على الاتهامات السعودية، بشأن انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت معمل ارامكو السعودي في منطقة البقيق من ايرانوالعراق”.

وأضاف الكعبي، أن “السعودية تحاول تشويه صورة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، بعد الانتصارات التي حققوها، وإفشال المخططات والمؤامرات الدولية على البلاد”.

وتابع، أن “وزارة الخارجية مطالبة باتباع الطرق الدبلوماسية، من أجل الرد على اتهامات السعوديين، وقطع الطريق امام كل من يحاول تشويه جيش الامام الحشد الشعبي، باتهامات عارية عن الصحة”.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد تعرضت، السبت الماضي، الى هجوم طال موقعين تابعين لها، استهدفت منشآت ارامكو في منطقة بقيق.

وقد اتهمت السعودية من خلال مؤتمر عقدته وزارة دفاعها، الاربعاء (18 أيلول 2019)، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن على شركة “أرامكو” في السعودية.

فيما اشارت جهات سعودية وخليجية، الى أن “الطائرات المسيرة انطلقت من اراضي عراقية”.