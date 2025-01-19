منظمة بدر تطالب السوداني بتشكيل لجنة للاهتمام بعوائل الحرس الثوري وقرينه الحشد الشعبي

منظمة بدر تطالب السوداني بتشكيل لجنة للاهتمام بعوائل الحرس الثوري وقرينه الحشد الشعبي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه  القيادي في منظمة بدر الإيرانية رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، طلبا الى القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني لتشكيل لجنة تعنى بالاهتمام بعوائل شهداء ميليشيا الحشد والحرس الثوري. كما مبين أدناه:- 

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