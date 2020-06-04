منظمة بدر تطالب الكاظمي بإعادة أسلحة الجيش العراقي من كردستان التي استولى عليها في عام 2014

منظمة بدر تطالب الكاظمي بإعادة أسلحة الجيش العراقي من كردستان التي استولى عليها في عام 2014
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في منظمة بدر عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، القائد العام للقوات المسلحة للتحرك  والضغط على اقليم كردستان بغية اعادة الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة والدبابات والاعتدة التي استولى عليها الإقليم في وقت دخول داعش إلى العراق في عام ٢٠١٤.وقال عليوي في بيان ، ان “هنالك عشرات الاليات والعجلات اضافة الى كميات كبيرة من الاعتدة والاسلحة بمختلف الانواع استولى عليها اقليم كردستان بعد الانسحاب غير المنظم لبعض قطعات الجيش العراقي ابان اجتياح زمر داعش الارهابية لمحافظة نينوى”، مبينا ان “الاقليم وللأسف فقد تعامل مع الموضوع على انه غنائم وليست اسلحة لدولة هو يمثل اقليم فيها”. واضاف عليوي، ان “تلك التصرفات ليست غريبة او جديدة على ساسة القرار في الاقليم الذين طالما حلموا بالانفصال ومارسوا شتى صنوف السرقة لثروات الشعب”، مشددا على ان “الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة فهو مطالب بالتحرك على قادة الاقليم والضغط عليهم لاعادة تلك الاسلحة او استقطاع ثمنها من حصة الاقليم بالموازنة المقبلة”.وتابع عضو اللجنة، أنه “سيتم جمع تواقيع واصدار قرار برلماني ملزم للحكومة لاعادة تلك الاسلحة او استقطاع ثمنها من حصة الاقليم بالموازنة”. واكد عليوي، ان “ما نتمناه ان يكون الكاظمي عند مستوى ثقة الشعب العراقي وممثلي الشعب في مجلس النواب، وان يتصدى لهذا الملف بقوة، وان لايكون كمن سبقه في اهمال هذا الملف المهم”.

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