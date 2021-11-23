منظمة بدر تطالب “المرجعية”بالتدخل في حل أزمة الانتخابات!!

منظمة بدر تطالب “المرجعية”بالتدخل في حل أزمة الانتخابات!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في منظمة بدر محمد جاسم الجويبراوي, الثلاثاء , المرجعية الدينية والمحكمة الاتحادية الى حسم قضية ازمة الانتخابات والتوجيه بإعادة العد والفرز الشامل, محذرا من أن استمرار الازمة وعدم الاستجابة لمطالب المعترضين المدعومة بادلة دامغة ستؤدي بالبلاد الى منزلق خطير.وقال الجويبراوي في تصريح صحفي , ان ” اخطر ما تواجهه الدول الديمقراطية هو التلاعب والتزوير في الانتخابات وماجرى في العملية الانتخابية الاخيرة في العراق يثير المخاوف من انزلاق البلاد الى الهاوية”.وأضاف ان “تدخل المرجعية الدينية الرشيدة او إقرار المحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز اليدوي اصبح ضروريا في هذه المرحلة قبل المصادقة على النتائج المزورة لتجنب البلاد من ذالك المنزلق الخطير”.وأشار الجيوبراوي الى ان “الدائرة التي ترشح منها كشف بان ستة صناديق لمحطة واحدة تم فقدانها مع 40 محطة دخل في صناديقها أسماء مكررة وقد تم اثبات ذلك من قبل المفوضية ” .

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