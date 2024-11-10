منظمة بدر تطالب حكومتها الإطارية بتحريك الدعوى القضائية ضد (ترامب) في مجلس الأمن الدولي

منظمة بدر تطالب حكومتها الإطارية بتحريك الدعوى القضائية ضد (ترامب) في مجلس الأمن الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت منظمة بدر الإيرانية ،الأحد،  الى تحريك الدعوى القضائية المقامة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتحرك فعليا باتجاه مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الشخص السفاح. وقالت المنظمة في بيان: ان “الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب يعد شخص قاتل لايمتلك اي ثوابت اخلاقية او عقائدية او وطنية، ولايفكر بغير الربح والخسارة ووصل السلطة من خلال المال واللوبي الصهيوني”.واضاف ان “هناك حاجة ماسة لتحريك الدعوى القضائية العراقية ضد ترامب في مجلس الأمن الدولي، بعد ان اعترف هذا المجرم بتنفيذ جريمته المتمثلة باغتيال قادة النصر في مقتربات مطار بغداد الدولي”.وبين ان “ماقامت به الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية من ارسال التهاني والتبريكات لفوز ترامب بالرئاسة الامريكية تمثل نقطة سوداء على النظام السياسي العراقي، خصوصا أن هذه الشخصية ارتكبت جريمة على ارض العراق”. 

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