منظمة بدر تعتزم الحوار المباشر مع الصدر

منظمة بدر تعتزم الحوار المباشر مع الصدر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة بدر النيابية، الأربعاء، عزمها فتح حوار مباشر مع التيار الصدري في الوقت القريب من أجل حسم الأزمة السياسية التي يمر بها العراق منذ اشهر طويلة.وقال النائب عن الكتلة كريم عليوي، في حديث صحفي، ان “مساعي فتح باب الحوار من جديد ما بين التيار الصدري  والاطار التنسيقي مستمرة ومتواصلة وقريباً جداً سيتم إعادة هذا الحوار من أجل حسم الأزمة السياسية التي يمر بها العراق منذ اشهر طويلة”.وبين عليوي انه “لا يمكن بقاء هذا الازمة السياسية دون حلول وحوار وتفاوض، ولهذا الحوار سيعود قريباً”، مشيرا الى ان “الجميع يعرف جيداً انه لا حلول دون الجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على مرحلة المقبلة”.

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