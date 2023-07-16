منظمة بدر تعلن عن تعرض أحد مقراتها بهجوم مسلح من قبل التيار الصدري

منظمة بدر تعلن عن تعرض أحد مقراتها بهجوم مسلح من قبل التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت منظمة بدر بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، عن تعرض أحد مقراتها في العاصمة بغداد إلى هجوم مسلح من قبل التيار الصدري، داعية الأجهزة الأمنية إلى تفعيل الجهد الاستخباري والتوصل إلى المتورطين بذلك.وقالت المنظمة في بيان “في سياق المحاولات والمخططات الجبانة المتكررة الهادفة لزعزعة أمن المقر واستقراره، تدين منظمة بدر – فرع الرصافة بأشد عبارات الإدانة والاستنكار للعمل الجبان، وتشجب الهجوم الذي استهدف مقر الفرع فجر هذا اليوم الأحد والذي نفذته جماعات صدرية خارجة عن القانون، والتصادم بالأسلحة المتوسطة والخفيفة مع القوات الأمنية وشباب الفرع والحراسات في البناية”.

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