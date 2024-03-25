منظمة بدر تلوح برفع دعوى قضائية لإعادة انتخابات مجلس كركوك

منظمة بدر تلوح برفع دعوى قضائية لإعادة انتخابات مجلس كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوح مسؤول تنظيمات الشمال بمنظمة بدر محمد البياتي ، اليوم الاثنين، برفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية لأعادة انتخابات كركوك.وقال البياتي في حديث صحفي، “في حال عدم توصل القوى السياسية لمكونات محافظة كركوك الى نهاية الأسبوع الحالي سوف يتم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لأعادة انتخابات المحافظة “.واوضح، ان “الاتفاق السياسي لقوى كركوك السياسية مازال معقدا ولم يتوصل الى أي حل رغم لقائهما برئيس الوزراء ، مشيرا الى ان المدة الدستورية لتشكيل الحكومة سوف تنتهي بعد ثلاثة أيام من الان”.واكد ان “هناك مواطنيين من مختلف القوميات سوف يرفعون دعوى لدى المحكمة الاتحادية بحل مجلس المحافظة واجراء انتخابات جديدة بسبب تجاوز المدة الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة المحلية ” . وكان الخبير القانوني علي التميمي اكد ، إن”السقف الزمني لانتخاب الحكومة المحلية  حدد بـ  30 يوما وفق المادة 7 وفي حالة عدم عقد الجلسة يجوز الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين.

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