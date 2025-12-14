منظمة بدر: لا توجد خلافات بين الزعامة الإطارية في حسم المرشح لرئاسة الحكومة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب السابق معين الكاظمي، الاحد، إن “منصب رئيس مجلس الوزراء يُعد من أخطر وأهم المناصب في الدولة العراقية، لما يترتب عليه من مسؤوليات مباشرة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية”.وأضاف أن “التركيز الإعلامي والسياسي على الإطار التنسيقي فيما يخص تسمية رئيس الحكومة المقبلة لا يعكس وجود خلافات داخل الإطار، على عكس ما تشهده بعض المكونات السياسية الأخرى، ولاسيما داخل البيت السني والبيت الكردي، من انقسامات واضحة”.وأشار إلى أن “قوى الإطار التنسيقي ما تزال متماسكة، وتواصل عقد اجتماعاتها وحواراتها بروح عالية من المسؤولية، مع حرص واضح على تغليب المصلحة العليا للبلاد على أي اعتبارات أخرى”.وبيّن الكاظمي أن “حسم تسمية رئيس الحكومة المقبلة سيمثل عامل ضغط إيجابي على بقية القوى السياسية للإسراع في اختيار مرشحيها لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، بما يسهم في تسريع استكمال الاستحقاقات الدستورية وإنهاء حالة الجمود السياسي”.

