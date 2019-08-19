منظمة بدر وإيران تضغطان على عبد المهدي لإعادة فتح منفذ مندلي

منظمة بدر وإيران تضغطان على عبد المهدي لإعادة فتح منفذ مندلي
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 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- زار وفد من يمثل حكومة ديالى، برئاسة  القيادي في منظمة بدر المحافظ مثنى التميمي، مدينة سومار الإيرانية لبحث إعادة فتح منفذ مندلي – سومار ،وقال مصدر أمني، اليوم الاثنين، ان “التميمي اجتمع في سومار مع الوفد الايراني الذي كان برئاسة محافظ كرمنشاه، وتم خلال الاجتماع، وضع اليات عمل جديدة وفتح آفاق تعاون جديدة خاصة بهذا المنفذ”.يشار الى ان الحكومة الاتحادية قررت اغلاق منفذ مندلي- سومار في وقت سابق بسبب عمليات الفساد والتهريب ودخول المخدرات الإيرانية .واكد على اثرها “عاملون و تجار” ان “خسائرهم تقدر بملايين الدولارات اضافة لفقدان الآلاف لفرص العمل فيه”.وعدّ محافظ ديالى، ان ما وصل من إخباريات للحكومة الاتحادية، حول عمل المنفذ غير صحيحة، وان العمل فيه لا غبار عليه.وطالب التميمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كرمنشاه، “الجانب الايراني، بمنع دخول اي مواد مخالفة وانهاء عمليات التهريب “.الى ذلك عد محافظ كرمنشاه، ان “مطالبات الجانب العراقي مشروعة وسنعمل على الالتزام بلوائح العراق المسموح بها وانهاء اي عمليات غير مشروعة والعمل على فتح آفاق جديدة مستقبلية تتجاوز عمل التبادل التجاري بين البلدين”.يذكر ان منفذ مندلي تحت سيطرة مليشيات الحشد التابع لمنظمة بدر حصرا ، والضغط الإيراني والمليشياوي العراقي على إعادة فتح هذا المنفذ هو لتمرير الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية للحشد الشعبي واستمرار دخول المخدرات كقناة مالية مهمة للامبراطورية الاقتصادية المليشياوية الحشدوية بعد بيوت الدعارة وصالات القمار.

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