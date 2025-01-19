منظمة بدر:(25) تنظيما إرهابيا في سوريا

منظمة بدر:(25) تنظيما إرهابيا في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الأحد، أن هناك نحو 25 تنظيمًا مسلحًا، أغلبها مدرجة على لائحة الإرهاب، موجودة حاليًا في سوريا.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الوضع في سوريا معقد وشائك في ظل وجود هذه التنظيمات التي تمثل تهديدًا حقيقيًا، مما يجعل الوضع هناك غامضًا وغير قابل للتنبؤ، خصوصًا مع استمرار عمليات القتل والخطف والاعتقالات”.وأضاف أن “بغداد تتابع ما يجري في سوريا بشكل دقيق، وتركز على مصالحها الاستراتيجية في حماية المدن العراقية من أي تهديدات محتملة”.وأشار إلى أن “ملف داعش في سوريا يثير القلق بشكل خاص، خاصة مع نشاطه الواسع في مناطق مثل البادية السورية وحمص، ما يطرح العديد من الأسئلة حول سبب عدم تفاعل التحالف الدولي في قصف أوكار داعش، رغم وجود مئات الطائرات العسكرية في المنطقة”.وأوضح أن “العراق عزز من انتشاره على الحدود وأقام ثلاثة خطوط دفاعية، واتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدوده، مؤكداً أن أي محاولة لاستهدافها سيكون لها رد فوري وقوي”.يُذكر أن سوريا تشهد أوضاعًا استثنائية بعد سيطرة عصابات الجولاني على مقاليد الأمور في دمشق وبقية المدن، والتي هي مدرجة على لائحة الإرهاب الدولي، ومتورطة في العديد من التجاوزات على حقوق الإنسان”.

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