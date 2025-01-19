منظمة بدر:(25) تنظيما إرهابيا في سوريا

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النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
نائب يحذر من تعديل المادة 12 في الموازنة لأنها تجعل العراق مفلسا
اليوم..أسعار صرف الدولار=151750 ديناراً
المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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- رياضية
العراق يحصد المركز الأول في بطولة العقبة الشاطئية لالتقاط الأوتاد
أهم مباريات الدوري الأوروبي لهذا اليوم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب نادي الشرطة جراء تكريمه لشخصية غير رياضية
اليوم..مواجهة المنتخب العراقي للسيدات مع نظيره التايلاندي ضمن بطولة كأس آسيا لكرة الصالات
اليوم..ثلاثة مواجهات ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم
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- تحقيقات
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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مصدر مسؤول:ترامب بعث رسالة شديدة اللهجة للسوداني عن دعمه المستمر لإيران وميليشياتها
منظمة بدر الإيرانية “زعلانة” بتصنيفها بـ” الإرهاب” من قبل فريق ترامب
السيادة العراقية!!..إيران ترفض حل الحشد الشعبي
خبير اقتصادي: حكومة السوداني تدفع رواتب للإقليم أكثر من نسبة حصته المثبتة في الموازنة
حكومة الانبار:السوداني يتبرع بالمال العام إلى حزب الله اللبناني تاركا مدن العراق المدمرة
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- اذاعة INN