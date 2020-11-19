منظمة UN Watch تضع العراق في “قائمة العار”

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بغداد/شبكة أخبار العراق- وضعت منظمة UN Watch العراق في قائمة تحت مسمى مسيء، بسبب عدم تصويته، إلى جانب دول أخرى، لإدانة إيران بانتهاك حقوق الانسان.واسمت المنظمة القائمة بـ ’’قائمة العار’’ وعرفتها بأنها قائمة “البلدان التي صوتت للتو بـ (لا) لإدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتهاكات إيران لحقوق الإنسان”.وأدرجت المنظمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة عدداً من الدول ضمن القائمة، بينها لبنان وعمان وروسيا وباكستان والصين والهند.وتُعرف المنظمة نفسها بأنها “منظمة غير حكومية معتمدة من الأمم المتحدة وتدافع عن حقوق الإنسان وتكافح الديكتاتوريات والمعايير المزدوجة”.وكان العراق قد رفض إلى جانب عدد من الدول التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين ’’الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران’’.وقدمت ثلاثون دولة أبرزها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اقتراحاً لإدانة ’’انتهاكات حقوق الإنسان في إيران’’، وقد وافقت 79 دولة، فيما رفضت 32 دولة التصويت على القرار، وامتنعت 64 دولة عن التصويت.