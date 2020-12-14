منع مشاركة النائب “أبو مازن”في الانتخابات القادمة بقرار من محكمة التمييز

منع مشاركة النائب “أبو مازن”في الانتخابات القادمة بقرار من محكمة التمييز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاثنين (14 كانون الأول 2020)، قراراً باستبعاد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري “أبو مازن”، من المشاركة في الانتخابات المقبلة.وأفاد مصدر قضائي ، إن “الهيئة القضائية في محكمة التمييز أصدرت قرارها النهائي بالمصادقة على قرار مجلس مفوضية الانتخابات باستبعاد احمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) من المشاركة في الانتخابات”.وأشار المصدر، إلى أن “القرار الذي أصدرته محكمو التمييز يعد قراراً نهائياً وغير قابل للطعن، وذلك لادانته بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به”.وفي وقت سابق، قدم “أبو مازن”، تمييزاً إلى مجلس المفوضين للانتخابات لإلغاء قرار منع المشمولين بقانون العفو العام عن قضايا فساد من الترشح للانتخابات.

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