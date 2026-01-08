من أجل الجيوب.. مجلس البصرة يقرر تغيير (13) مسؤولاً في المحافظة

 البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة البصرة، نوفل المنصوري اليوم الخميس، عن عزم المجلس التصويت على تغيير ما بين 12 إلى 13 مدير ناحية وقائممقام في عموم المحافظة استنادا لتوزيع الحصص، خلال الأسبوعين المقبلين.وقال المنصوري،في حديث صحفي، بأن مجلس المحافظة يعتزم تمرير أسماء المرشحين لرئاسة الوحدات الإدارية ضمن جلسة واحدة، في إطار ما وصفه بإعادة تنظيم الإدارة المحلية في البصرة.وبحسب المنصوري، فإن المجلس صوّت، خلال جلسته السابقة، على انتخاب علاء عبدالحسين سلمان رئيساً لهيئة استثمار البصرة للفترة المقبلة، من بين ثلاثة مرشحين تقدموا لشغل المنصب.

