من أجل المنصب..تميم يسعى لاستحصال رضا حزب بارزاني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، أن عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك محمد تميم طلب من خميس الخنجر أن يتوسط له عند رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البرزاني ليقدم له اعتذاراً رسمياً عما بدر منه من إساءة تجاه عائلة مسعود البرزاني .وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن النائب تميم قرر أن يتراجع عن التصريحات التي كان قد وجه فيها انتقادات لاذعة للبرازاني وللحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أن اكتشف وجود صفقة لتشكيل حكومة كركوك المحلية خشية أن يقف الكرد ضد حصول الموالين له على أي منصب في حكومة المحافظة فسارع للطلب من الخنجر للتوسط له لدى البرزاني.وذكر المصدر النيابي أن تميم يطمح للحصول على منصب نائب المحافظ لأحد أقاربه وأن تميم كان يصر على أن يقدم نفسه مدافعاً عن المكون العربي طوال السنوات الماضية، لكنه يشعر بإن الجمهور العربي فقد الثقة به وأن عدم حصوله على منصب رفيع في حكومة المحافظة سيؤدي لخسارة المرشحين الموالين له في انتخابات مجالس المحافظات القادمة.يذكر أن النائب تميم كان قد وجه انتقادات لاذعة لعائلة البرزاني ولحكومة الإقليم متهماً إياهم بالتآمر على محافظة كركوك.