من انجازات الحكومة الولائية ..جفاف الأنهار جراء قطع المياه من قبل إيران وتركيا

من انجازات الحكومة الولائية ..جفاف الأنهار جراء قطع المياه من قبل إيران وتركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحول نهر دجلة الى ساقية في بعض مناطق محافظة صلاح الدين، يدق ناقوس خطر جديد لمستقبل العراق، بعد ان تغافلت الحكومات المتعاقبة يعد 2003 عن الخطر المحدق بالبلاد جراء قيام دول المنبع بإحكام السيطرة على الحصص المائية وبناء السدود بهدف الاستفادة منها لري المحاصيل الزراعية، تاركة بذلك بلد يعاني العطش وفقدان الثروة الحيوانية وتراجع المساحات الزراعية، على الرغم من الوعود التي تطلقها الجهات المسؤولة عن نيتها حل الازمة مع تركيا على وجه الخصوص لضمان الحقوق المائية للعراق.وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري،  في تصريح صحفي، ان “تركيا تعمل على إنشاء السدود الاروائية للاستفادة من المياه في ري المزارع وضمان الحصول على المحاصيل، وبالتالي فان العراق تضرر كثيراً من جراء الإجراءات التركية”، وإيران قطعت المياه بشكل كامل  لافتا الى ان محافظة صلاح الدين شهدت انحسار لمياه دجلة، جعلت النهر يتحول الى مجرد ساقية للزراعة، وهذا الامر حدث بسبب تغافل او استغفال الحكومات المتعاقبة آخرها حكومة السوداني الولائية حول حدوث ازمة المياه الراهنة، مايحتم اليوم التحرك السريع نحو اتخاذ إجراءات والتوجه نحو المجتمع الدولي لحل الازمة.

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