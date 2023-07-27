من انجازات السوداني..الدولار يواصل ارتفاعه على حساب آهات العراقيين

من انجازات السوداني..الدولار يواصل ارتفاعه على حساب آهات العراقيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، اليوم الخميس، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 156200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاربعاء 154300 دينار مقابل 100 دولار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل  فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156300 دينار، وسعر الشراء 156250 دينارا مقابل 100 دولار.يذكر ان السوداني قبل ان يكون رئيسا للحكومة قال في تصريح له “ثورة الجياع قادمة إذا لم يخفض سعر صرف الدولار” ..وبعد استلامه المنصب قال في تصريح له ” الدينار أقوى من الدولار” وإذا بالدينار يتراجع إلى الوراء!!.

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