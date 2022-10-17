من عجائب وغرائب الحكم في العراق..صرف رواتب تقاعدية للهاربين من الخدمة العسكرية

من عجائب وغرائب الحكم في العراق..صرف رواتب تقاعدية للهاربين من الخدمة العسكرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، اليات معالجة مشاكل التقاعد لمنتسبي الجيش السابق من شريحة “اصحاب البطاقات الحمراء”.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان : إن “اللجنة القانونية ناقشت في اجتماع برئاسة النائب محمد عنوز رئيس السن وحضور اعضائها وعام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة المحاربين في وزارة الدفاع  الأسباب والمعوقات التي تعيق احالة الالاف من منتسبي الجيش السابق الى التقاعد ، بالإضافة الى موضوع أصحاب البطاقة الحمراء ونسبة المعاملات المنجزة والفئات المشمولة”.واستمعت اللجنة الى “شرح مفصل مقدم من المدراء العامين بشأن الية احتساب التقاعد للمطوعين واوضاع المكلفين”.كما تطرق الاجتماع الى “موضوع اصحاب البطاقات الحمراء وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لاحصاء الاعداد بشكل دقيق”.واكدت اللجنة ان “بعض المسائل المطروحة تحتاج الى معالجات تشريعية”، مشيرة الى ان “اللجنة القانونية ستقوم بأستضافة المعنين بهيأة التقاعد الوطنية، من اجل الوصول الى معالجات منطقية ترفع الحيف عن الشريحة  التي هربت من خدمة الجيش خلال فترة الحرب مع إيران “.

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