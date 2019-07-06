من “قلاع المقاومة في بيروت”..الخزعلي يدعو إلى دعم وحماية عبد المهدي

من “قلاع المقاومة في بيروت”..الخزعلي يدعو إلى دعم وحماية عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عد زعيم مليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الحفاظ على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “ضرورة وطنية”، فيما اشار إلى أن السياسات السعودية “فشلت” في العراق.ونشر الصحافي اللبناني نور أيوب على صفحته بالفيسبوك تصريحات للخزعلي قال إنه ادلى بها “اثناء لقاء في العاصمة اللبنانية بيروت بعد سهرة حمراء في احدى ملاهي العاصمة، .ونقل أيوب عن الخزعلي قوله، إن “الحفاظ على حكومة عادل عبدالمهدي ضرورة وطنية، وهناك من يسعى إلى إسقاطها”، وبشأن العلاقات مع السعودية، أكد الخزعلي أن “السياسة السعودية فشلت في العراق، وهناك هجومٍ سعودي ناعم عليه”.وحول الحشد الشعبي، اشار الخزعلي إلى أن “ الحشد الشعبي مكوّنٌ رئيس من مكوّنات المشروع الايراني في العراق والمنطقة وهو ركن أساسي في محور المقاومة الاسلامية!.

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