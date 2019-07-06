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هيا نضحك..تيار الحكيم: “بالعباس سنتحول من المعارضة الناعمة إلى الخشنة”!
البيدق الإيراني الفياض:أنا أول من يحمل البندقية ضد الأمريكان في حال استهدافهم إيران
عرب وتركمان كركوك يطالبون عبد المهدي بسط سيادة الدولة في كركوك
من “قلاع المقاومة في بيروت”..الخزعلي يدعو إلى دعم وحماية عبد المهدي
شعبٌ للبيع…منْ يشتري؟!
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الساعدي رئيسا للمجلس الأعلى للمستثمرين العرب
ماكسيموف للعامري:روسيا “مهتمة” في تطوير طاقة العراق
النجيفي:الربط السككي بين العراق وإيران سيفرض عقوبات أمريكية على العراق
غوتيريش: العراق سدد للكويت 48 مليارا و300 مليون دولار
نائب:العراق بحاجة إلى مايقارب الـ 120 مليار دولار لتسديد ديونه الداخلية والخارجية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN