من مهازل حكومة السوداني..تكليف عراقي يمتلك الجنسية الكويتية بشأن ترسيم الحدود!!

من مهازل حكومة السوداني..تكليف عراقي يمتلك الجنسية الكويتية بشأن ترسيم الحدود!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  بإيعاز من محمد شياع السوداني السوداني تكليف  كويتي الجنسية من أصل عراقي للحوار مع حكومة الكويت بشأن ترسيم الحدود مع العراق بحسب تغريدة عضو النزاهة النيابية  أدناه….

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