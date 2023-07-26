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الأمم المتحدة تشكك في الزيادة السكانية السريعة في العراق..ربما إيرانيين ورائها
حزب طالباني يصرّ على إشراف المفوضية العليا في بغداد على انتخابات الإقليم
وزارة النفط:أكثر من (7) مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي
الأوقاف النيابية:سنصوت على 167 عطلة شيعية في السنة
مصدر برلماني: السوداني يلتف على العقوبات الأمريكية بشأن مصارف الفساد الشيعية
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الأمم المتحدة تشكك في الزيادة السكانية السريعة في العراق..ربما إيرانيين ورائها
وزارة النفط:أكثر من (7) مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي
مصدر برلماني: السوداني يلتف على العقوبات الأمريكية بشأن مصارف الفساد الشيعية
من مهازل حكومة السوداني..تكليف عراقي يمتلك الجنسية الكويتية بشأن ترسيم الحدود!!
الزراعة النيابية:الكويت تستغل ضعف السوداني وتمنع الفلاحين العراقيين من الوصول لمزارعهم
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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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الأمم المتحدة تشكك في الزيادة السكانية السريعة في العراق..ربما إيرانيين ورائها
مصدر برلماني: السوداني يلتف على العقوبات الأمريكية بشأن مصارف الفساد الشيعية
من مهازل حكومة السوداني..تكليف عراقي يمتلك الجنسية الكويتية بشأن ترسيم الحدود!!
الأعرجي:حصر السلاح بيد الدولة لايعني سلاح الحشد أو فصائل “المقاومة”بل من يملك مسدس لحماية عائلته!
بالوثيقة..تأكيداً لما نشرته شبكة أخبار العراق..استمرار تهريب الدولار إلى إيران
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- اذاعة INN