مهر الإيرانية:الكاظمي سيذهب إلى واشنطن”لطرد القوات الأمريكية من العراق”!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- صرح القيادي في منظمة بدر واحد اعضاء حماية المقبور قاسم سليماني مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الثلاثاء 29 حزيران 2021، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة الامريكية واشنطن قريبا.وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأعرجي في تصريح صحفي ، ان رئيس الوزراء سيزور واشنطن وسيتم خلال الزيارة الاتفاق على جدول الانسحاب الامريكي من العراق.وأكد الأعرجي ان العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية ولديه ما يكفي من قواته.وكان الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، قد قال في وقت سابق أن قواتها تتعرض لضغوط من قبل جهات مسلحة، للخروج من العراق، لكنها أكدت أن قرار الخروج هو بيد الحكومة العراقية، وأن الوجود الأميركي هناك جاء بناءً على طلب من الحكومة.وقررت الولايات المتحدة في وقت سابق تخفيض وجودها العسكري في العراق من نحو 5200 إلى 3000 جندي .وانسحب الجيش الأميركي من العراق في نهاية 2011 ليترك العراق إلى ايران بانفاق مع أوباما .