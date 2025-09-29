آخر تحديث:
خبير اقتصادي:غياب الشفافية في الإتفاق النفطي بين بغداد واربيل وأنقرة
اليوم..أسعار صرف الدولار =142500 ديناراً
مستشار حكومي: قانون تنظيم إدارة المياه الجوفية في البرلمان لغرض إقراره
المياه النيابية:السوداني لم يتفاعل مع أولويات أزمة المياه في العراق
كاموس :الشركات الأميركية تنظر اليوم إلى العراق بشكل أكبر مما كان عليه سابق
مواجهة المنتخب العراقي لمنتخبي السعودية والإندونيسي في الشهر المقبل
مشاركة منتخب الواعدات ببطولة غرب آسيا لكرة القدم
اليوم..أربع مواجهات ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم
المنتخب العراقي لكرة الطائرة للسيدات يشارك في بطولة غرب آسيا
فوز عراقي على البحرين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مصادر مطلعة:الوفد العراقي المشارك في اجتماع الأمم المتحدة ترك المنصة وذهب للتسوق والمواطن يعاني الفقر
نائب:سعر شراء البطاقة الانتخابية وصل إلى(500) ألف ديناراً
مصدر سياسي:الإدارة الأمريكية ترفض السوداني لكونه أداة إيرانية
الحشد:مطار بغداد الدولي تحت سيطرة قواتنا
نائب سابق: السوداني”المهندس الزراعي”حوّل العراق إلى صحراء
