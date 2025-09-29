مواجهة المنتخب العراقي لمنتخبي السعودية والإندونيسي في الشهر المقبل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه “الأخضر” السعودي منتخبي العراق وإندونيسيا في يومي 8 و14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.يذكر أن مباريات الملحق ستُقام خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث ستُجرى مباريات المجموعة الأولى (قطر، الإمارات، عمان) على ملعب الثمامة في قطر، فيما تُقام مباريات المجموعة الثانية (العراق، السعودية، سنغافورة) على ملعب جامعة الملك سعود في السعودية‏.وكان المدرب المساعد السابق للمنتخب العراقي والمحاضر الآسيوي، رحيم حميد، أوضح الأربعاء الماضي (24 أيلول/ سبتمبر الجاري)، أن تشكيلة المنتخب ستتضح أكثر مع اقتراب موعد التجمع قبل خوض مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.وقال حميد في حديث صحفي، إن “المنتخب العراقي يمتلك عناصر مميزة على مستوى عالٍ، ويمكن للمدرب غراهام أرنولد أن يستفيد من اللاعبين المغتربين، خاصة انهم ينشطون في أندية متطورة وجاهزون بدنياً”.وأضاف أن “عودة زيدان إقبال إلى المشاركة في المباريات تمنح المنتخب دفعة قوية في خط الوسط، كما ستمنح حرية حركة أكبر للاعبي الهجوم”.وبين أن “المدرب أرنولد ومساعديه يتابعون الدوري العراقي عن كثب، ما سيساعد في اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية لتمثيل المنتخب الوطني”.

