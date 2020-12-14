مواجهة مسلحة بين بيشمركة بارزاني وعناصر حزب الـpkk في دهوك

مواجهة مسلحة بين بيشمركة بارزاني وعناصر حزب الـpkk في دهوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- لقي عنصر من قوات البيشمركة مصرعه، وعنصرين من حزب العمال الكردستاني، في مواجهة مسلحة بين الطرفين بمحافظة دهوك.  وقال مصدر في وزارة البيشمركة بإقليم كردستان في تصريح صحفي (14 كانون الأول 2020)، إن “مواجهة ومناوشات مسلحة وقعت بين قوات البيشمركة وعناصر من حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مصرع عنصرين تابعين لحزب العمال الكردستاني وأحد أفراد قوات البيشمركة الكردية، قرب قضاء العمادية التابعة لدهوك”.  وفي وقت لاحق، قال إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني إن “المناوشات نشبت بسبب مرور مجموعة مسلحة بنقطة تفتيش أمنية واطلاق النار عليها، حيث كانت النقطة تابعة للواء الأول  فوج 3 سرية 2، وقتل على أثر ذلك نائب معاون السرية”.

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