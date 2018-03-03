موازنة قروض وضرائب وفساد..العبادي يهنئ الشعب العراقي بإطلاق موازنة 2018

موازنة قروض وضرائب وفساد..العبادي يهنئ الشعب العراقي بإطلاق موازنة 2018
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، ان تمرير الموازنة هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق.وقال مكتبه في بيان له اليوم، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي هنأ جميع ابناء الشعب العراقي بإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها وتنفيذ سياساتها ومشاريعها التنموية والخدمية وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتأمين حقوق ومصالح المواطنين ورواتب الموظفين في جميع انحاء العراق”.واكد العبادي ان “تمرير قانون الموازنة هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق وتحديات مرحلة ما بعد الانتصار على داعش وجهود تحقيق الاستقرار والخدمات للمدن المحررة وإعادة الإعمار في جميع المحافظات”.ودعا العبادي وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة كافة الى “القيام بواجباتها على افضل وجه، وضرورة العمل على ترشيد الإنفاق وتعظيم موارد الدولة وتشديد الرقابة على المال العام”.يذكر ان موازنة 2018 تضمنت معظم موادها المباشرة بالاقتراض الخارجي وزيادة نسبة الضرائب على المواطنين وجعل المحافظين ومجالس المحافظات من يتصرفون باموال الاعمار والتنمية ومعظمهم من سراق المال العام.

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