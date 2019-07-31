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عبدالمهدي يعزز قدرة مليشيات الحشد على حساب الجيش..كيف تكون الخيانة؟!
الجبهة التركمانية: نزوح أكراد إيران وسوريا إلى كركوك لايخدم عمليات التعدادالسكاني
موجة نزوح من القرى الكردية الحدودية مع إيران بسبب عمليات القصف
النزاهة:العاكوب سرق 10 ملايين دولار من أموال النازحين
مجلس القضاء يراعي مشاعر النواب الفاسدين المطلوب رفع الحصانة عنهم!
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السوداني:توصيات البنك المركزي في تخفيض فوائد قروض المشاريع الاستثمارية “خيانة وسرقة للمال العام”
نصيف:العراق قدم تنازلات كثيرة للكويت
نائب يقترح تأسيس هيأة مراقبة في توزيع الإيرادات الاتحادية
الاقتصاد النيابية: ليس لنا علم بزيارة الحلبوسي للكويت
نائب:موازنة 2020 الأسوأ بتاريخ العراق بسبب سياسة عبد المهدي الفاشلة
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الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
بين التهديد والحوار..واشنطن وطهران والشروط المتبادلة
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN