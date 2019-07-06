مورغان:هل الاحتفال بالفوز “حرام”؟!

مورغان:هل الاحتفال بالفوز “حرام”؟!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عبرت نجمة كرة القدم النسائية الأميركية، أليكس مورغان، السبت عن دهشتها بسبب كم وحجم الانتقادات التي نالتها عقب احتفالها بتسجيل هدف ضد المنتخب النسائي الإنجليزي، وزعمت أن هذه الانتقادات تدل على “ازدواجية المعايير”.وقالت أليكس مورغان في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية إن طريقة احتفالها هي “ارتشاف الشاي”، مشيرة إلى أن “ارتشاف الشاي يحكي قصة.. وهذه القصة هي ’الأنباء التي انتشرت‘ (الشائعات).. لذلك فلا يقصد منها النيل من إنجلترا بأي شكل من الأشكال”.ووفقا لصحيفة الغارديان فإن الشاي يشير في الغالب إلى “الشائعات”، وارتشاف الشاي يعني “العلم والمعرفة بشأن هذه الشائعات”.وأضافت لاعبة المنتخب الأميركي للسيدات قائلة “أعتقد أن هناك شكلا من أشكال ازدواجية المعايير بالنسبة إلى الإناث في الرياضة، بمعنى الشعور بضرورة أن نكون متواضعات عند نجاحنا وأن علينا الاحتفال ولكن ليس كثيرا وإنما القيام بشيء ما، ولكن بطريقة محدودة أو بلا مبالغة”.وأشارت إلى أن اللاعبين الذكور في جميع أنحاء العالم يحتفلون في المناسبات والأحداث الرياضية الكبيرة، كل بطريقته، وتابعت “لكن عندما أحتفل بطريقة ارتشاف الشاي.. فإنني اتعرض للنقد”.

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