موسكو:العلاقات الودية مع واشنطن من مصلحة البلدين

موسكو:العلاقات الودية مع واشنطن من مصلحة البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت موسكو، اليوم الاحد، أن الولايات المتحدة الأميركية ليست مستعدة لاستئناف الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي العالمي، محذرة من تدهور العلاقات بين البلدين.وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، خلال تصريحات صحفية :”الولايات المتحدة الأميركية غير مستعدة لاستئناف الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي، مشيرا الى أن ممثلهم أعلن عن ذلك مراراً، لذلك ننتظر استعدادهم”.وأضاف :”العلاقات يمكن أن تتدهور أكثر، لكن العلاقات الودية من مصلحة البلدين، لأن الولايات المتحدة وحدها لن تعالج المشاكل التي يواجهها العالم الإرهاب والاستقرار الاستراتيجي”.

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