موسكو تتهم كييف بقصف محطة «زابوروجيا» النووية في أوكرانيا

موسكو تتهم كييف بقصف محطة «زابوروجيا» النووية في أوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم الكرملين، الثلاثاء، قوات كييف بالوقوف خلف قصف محطة «زابوروجيا» النووية في أوكرانيا، محذراً من «عواقب كارثية» على أوروبا، في وقت تتهم فيه كييف الجيش الروسي بقصف منشآت المحطة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن قصف موقع المحطة النووية «من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، قد ينطوي على خطورة قصوى» و»قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية». 

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