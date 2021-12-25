موسكو تعلن عن انتشار قواتها رداً على تحرك قوات “الناتو”

موسكو تعلن عن انتشار قواتها رداً على تحرك قوات “الناتو”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف،  السبت، أن روسيا أعادت انتشار قواتها العسكرية في البلاد ردا على خطوات حلف الشمال الأطلسي “الناتو” العسكرية.وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي السبت، “تعقيبا على أنباء تحدثت عن تنقلات الجيش الروسي: تقوم روسيا بنقل قواتها المسلحة من مكان إلى آخر وإعادة نشرها على أراضيها على خلفية ما يقوم به أعضاء حلف الناتو من أعمال غير ودية”.وأضاف بيسكوف :”أن الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية تُجري مناورات عسكرية على مقربة مباشرة من حدود روسيا، بينما تقوم طائراتها برحلات استطلاعية دورية”.

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