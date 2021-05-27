موسم الانتخابات..النزاهة النيابية تعلن عن إحالتها ملفات فساد إلى القضاء

موسم الانتخابات..النزاهة النيابية تعلن عن إحالتها ملفات فساد إلى القضاء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، احالة ملفات يشوبها الفساد تتعلق بـ3 وزارات إلى القضاء.وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) : أن “اعضاء لجنة النزاهة يجمعون الملفات ويقدمونها الى اللجنة لمناقشتها ومن ثم يتم تحويلها الى القضاء وهناك اعضاء في اللجنة أرسلوا ملفات تتعلق بوزارات النفط والمالية والاتصالات اضافة الى مديريات عامة وتمت إحالتها الى القضاء”.واضافت أن “لجنة النزاهة جزء من مجلس النواب وطغى الدور التشريعي فيها على الدور الرقابي في هذه الدورة ولم تستطع إجراء عدد من الاستجوابات وإحالة الملفات الى القضاء”.وأشارت نصيف إلى أن “مستوى نشاط اللجنة في الدورة الحالية أقل من المطلوب وليس كما كان عليه  في السنوات الماضية”.يذكر ان لجنة النزاهة النيابية من اللجان الفاسدة في كل الدورات البرلمانية وموضوع الاعلان عن احالة ملفات فساد للقضاء جاء لقرب الانتخابات والسؤال ،أين كانت هذه الملفات؟. ولماذا لم ترسل  قبل سنة او على الاقل قبل اشهر؟؟؟!!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *