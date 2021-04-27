موسم تغيير الجلود..من ائتلاف الوطنية إلى “”الجبهة الوطنية المدنية”

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بالوثيقة ..فساد محافظ البنك المركزي “الصدري”
تولر:ميليشيا الحشد الشعبي دمار العراق
بأمر إيراني الكاظمي يرسل 2.4 مليون دولار مساعدة إلى حزب الله اللبناني تحت عنوان دعم جيش البلاد
حزب الدعوة:نتائج لجنة تحقيق فاجعة مستشفى أبن الخطيب لن ترى النور مثل باقي لجان الكاظمي
حقوق الإنسان النيابية:تقرير الصحة النيابية بشأن فاجعة مستشفى أبن الخطيب”ضعيف”
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بالوثيقة ..فساد محافظ البنك المركزي “الصدري”
الحراك الجديد:الإصلاح في الإقليم “كذبة كبرى”
الموارد المائية:تمدد اللسان الملحي في شط العرب سببه إيران لدمار ما تبقى من العراق
نائب كردي يطالب الحكومة الاتحادية بفرض شروطها على حكومة مسرور بعدم استقطاع رواتب الموظفين
الخارجية الإيرانية:المنظومة الاقتصادية والتجارية العراقية جزء من نظيرتها الإيرانية!
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- رياضية
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يصوت على إقامة بطولة الخليج 25 في البصرة
صحيفة:عودة النجم راموس للمشاركة في مباريات ريال مدريد قريباً
وزير الشباب والرياضة يبحث مع دول الخليج العربي سبل دعم استضافة الخليج 25 في العراق
الثلاثاء المقبل..قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم
تقرير: المدرب مورينيو يرغب في التجاوب مع أقرب عرض مميز
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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- متابعات خاصة
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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