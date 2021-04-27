موسم تغيير الجلود..من ائتلاف الوطنية إلى “”الجبهة الوطنية المدنية”

موسم تغيير الجلود..من ائتلاف الوطنية إلى “”الجبهة الوطنية المدنية”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم “الجبهة الوطنية المدنية”.وافاد المصدر، ان “التكتل الجديد يضم شخصيات سياسية وطنية وشيوخ عشائر وكفاءات ومتظاهرين سلميين ونشطاء سياسيين”.واضاف أن “اللجنة التحضيرية وبعد سلسلة اجتماعات متواصلة، انتخبت اياد علاوي رئيساً للجبهة، كما اقرّت نظاماً داخلياً وميثاقاً لها يهدف بالأساس الى اصلاح العملية السياسية وتصحيح انحرافها”. 

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