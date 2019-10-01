موسوي:بقيادة عبد المهدي العراق سيواجه من يعتدي على طهران من داخل أراضيه قبل الإيرانيين

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيحمل رسالة من المملكة العربية السعودية إلى القيادة الإيرانية، خلال زيارة سيجريها إلى طهران، في الأيام المقبلة.وقال أمير موسوي، في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سيجري زيارة إلى طهران خلال الايام المقبلة سيوصل خلالها رسالة من الرياض إلى القيادة في طهران”، مبيناً أن “عبد المهدي خول بصلاحيات أكبر من حمله رسالة إلى إيران”.وأضاف موسوي، أن “ايران تقف مع سيادة العراق الكاملة”، مؤكداً أن “العراق سيواجه من يعتدي على طهران من داخل أراضيه قبل الإيرانيين”.وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد كشف الأحد (29 أيلول 2019) عن طبيعة الرسالة التي حملها الى جميع الأطراف المتنازعة في المنطقة.