موسوي:حشدنا الشعبي بزعامة الفياض سيدمر القوات الأمريكية دفاعا عن إيران

موسوي:حشدنا الشعبي بزعامة الفياض سيدمر القوات الأمريكية دفاعا عن إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، الاثنين (6 نيسان 2020)، أن التحركات الاميركية الأخيرة في العراق، تتعارض مع توافقاتهم مع الحكومة العراقية وبإمكانها أن تشكل تهديداً لأمن حشدنا الشعبي.وقال موسوي، خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن “قرار البرلمان العراقي القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق لايسمح لها بالبقاء”، مضيفا، اننا “نعتبر التحركات الاميركية الاخيرة امرا مناقضا للتوافقات بين الحكومة العراقية والاميركيين، وان هذا الامر يمس بالسيادة الوطنية وحشدنا الشعبي بزعامة الفياض ، واشار إلى، ان “هذه التحركات يمكنها ان تشكل تهديدا لامن الحشد .واكد موسوي أن “الحشد الشعبي وقوات المقاومة بزعامة فالح الفياض ستدمر القوات الأمريكية اذا ما حاولت استهداف إيران ،وان اي تهديد يجب ان يواجه ردا من الحشد وفصائل المقاومة ، وبين ان ” وكلائنا في العراق قادرون على الدفاع عن ايران ومشروعها الثوري ،واكد المتحدث بأسم الخارجية الإيرانية ان “العلاقات والوشائج بين ايران والعراق قوية بحيث لا يمكن للاخرين المساس بها وان شعبي البلدين لن يسمحا لافراد ودول اخرى الاخلال بهذه العلاقات الراسخة”.

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