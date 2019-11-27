موسى:عبد المهدي يدرس حاليا السير الذاتية للوزراء الجدد المرشحين من قبل الأحزاب!

موسى:عبد المهدي يدرس حاليا السير الذاتية للوزراء الجدد المرشحين من قبل الأحزاب!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المتحدثة باسم الحكومة عاصفة موسى، الاربعاء، عن بدء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دراسة السير الذاتية للوزراء الجدد المرشحين من قبل الأحزاب، مبينة عبد المهدي عازم على اجراء تعديل جذري وقد تشمل 12 وزيرا.وقالت موسوى في تصريح  صحفي، ان “التغيير الوزاري المقبل سيكون جذريا من اجل تلبية مطالب المتظاهرين والاسهام في تحقيق انجازات اكبر”.واضافت ان “الكتل السياسية خولت عبد المهدي باستلام وتقديم اسماء الوزراء الجدد والوزير الذي سيتم استبعاده من الكابينة الوزارية وبالفعل تم استلام دفعة من السير الذاتية لاسماء الوزراء الجدد وهي قيد الدراسة حاليا”.وأشارت موسى الى انه ” من غير الممكن تحديد اسماء الوزراء المشمولين بالتغير الا ان التغيير سيكون جذري وقد يشمل من 10 وزراء الى 12 وزيرا “، مبينة انه “لا توجد مهلة محددة من اجل تقديم الاسماء الى البرلمان”.وكان النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز اعلن في تصريح سابق عن استكمال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التعديل الوزاري ووضع أسماء بديلة في حال رفضت أسماء المرشحين, مؤكدا ان عبد المهدي سيحضر للبرلمان خلال الايام القليلة المقبلة لعرض كابينته الجديدة. 

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